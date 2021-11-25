新北「貢寮鮑」正當季，新北市政府與貢寮區漁會推出「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」產季活動，除有新鮮美味貢寮鮑優惠，還與旅行社合作，在12月5、11、12、18、19日推出5梯次「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」小旅行，讓民眾在地體驗貢寮鮑採收、料理及品嚐。

貢寮鮑正當時 新北農業局推「鮑吃鮑遊」。（葉德正攝）

新北市副市長劉和然今出席記者會時表示，市府為了推廣貢寮在地優質水產品「貢寮鮑」，輔導養殖戶取得產銷履歷及生產追溯認證，是東北角在地安心的絕佳珍味。

新北市漁業處表示，除了到貢寮產地品嚐新鮮海產，為了讓更多人品嚐到優質美味的貢寮鮑，將在12月11、12日在台北希望廣場及19日於碧潭新北希望市集，舉辦「鮑食小棧」活動，限量推出各種超值的貢寮鮑產品，並提供貢寮鮑料理食譜給民眾參考。

此外也號召市區多家餐廳加入貢寮鮑好夥伴，提供產季限定貢寮鮑料理，讓民眾能就近嚐鮮美味的貢寮鮑料理，並媒合貢寮區漁會與知名電商「東森農場」合作，讓民眾在家就可以選購當季產地直送的貢寮鮑。

農業局說，市府今年以元宇宙概念結合漁民常用線上銷售方式，全國首創在網路社群互動平台打造的「8bit」風格的「鮮北宴線上虛擬魚市場」，不只有眾多攤位及商品供大家選購，讓民眾不用出門就能逛魚市場買海鮮，挑漁獲的同時還能與店家線上互動「搏感情」，將電商與傳統市場的優點互相結合，打造出全新的商業模式，促進新北在地產業朝向智能行銷發展。

未來市府對虛擬魚市場計畫除持續招商，也會強化系統，讓手機上的操作更流暢、交易流程更簡便，最重要的是在系統中納入更多新北在地特色的元素，包括自然／人文景點、美食、特色產業等等，讓全球各地的民眾都可以透過我們的系統走進新北市各個角落。