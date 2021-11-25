大陸湖南一名楊姓人妻懷孕5個月時檢查發現罹患了惡性腫瘤，已經是中晚期，但她為了丈夫，堅持要把孩子生下來，然而醫生問她丈夫是要保孩子還是老婆時，他竟冷血回答「2個都不要」，讓人妻聽了心死，最後用盡力氣產下女嬰後過世。

綜合陸媒報導，家住湖南邵東的楊女年輕時離家打工，第一段戀情誤打誤撞成為小三，讓她難過斬斷戀情並回到家鄉，失戀回到湖南後，認識了剛離婚的彭姓男子，雖然對方與前妻有一個兒子，但兩人個性投機，很快就相戀後結婚。

而楊女婚後與彭男婚姻甜蜜，讓她覺得自己找到真愛，不顧高齡生產的風險，硬是懷上孩子，但命運捉弄人，在懷孕5個月時被檢查出罹患了惡性腫瘤，且已經到了中晚期，必須馬上拿掉孩子治療，但她為了幫丈夫生個女兒，說什麼也不肯拿掉孩子。

讓人意外的是，平時體貼愛妻的彭男得知妻子罹癌後，態度一百八十度大轉變，不僅不照顧妻子，還把她送回娘家，之後更不聞不問，找各種理由推脫不來探望，甚至搞失蹤，最後在妻子娘家人的逼迫下，勉強來醫院探望一次，當醫師問他要保大人還是小孩時，他竟然說，「大人小孩2個都不要」。

彭男解釋，是因為自己沒錢，付不起妻子的醫療費，也養不活2個孩子，講完後人又再度消失，看到丈夫如此絕情，楊女這才心死，絕望地囑咐家人，無論如何都要把小孩保住，最後用盡最後一口氣生下了僅1800公克的小女嬰，產後10小時就離開人世，遭遇令人不捨。