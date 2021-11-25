「歡迎台商回台投資行動方案」已吸引236家台商投資逾9千億元，由於餘額剩下1500億元，經濟部與國發會都在討論延長方案。經濟部長王美花25日表示，廠商確實有提到希望能再延長適用，預估年底前可以盤整完是否會延長、或加碼。

國發會主委龔明鑫24日在立法院表示，政府已準備好歡迎第三波台商回台，年底屆期的「歡迎台商回台5千億元優惠融資方案」將會延長並加碼。王美花25日出席立法院經濟委員會，休息時間接受媒體聯訪時，透露確實有在討論。

王美花表示，廠商有提到希望能再延長適用，目前方案還有額度，經濟部也盡量再審查申請案，「廠商有提到，會有比較多的案子好像會進來」，會再與國發會討論，看看方案會怎麼樣的延長。

至於何時會宣布加碼？王美花說，會觀察最近案件進來的情況，預計年底前一定會確認是否要加碼，經濟部很歡迎台商回來投資，這也就是為什麼政府要穩定基礎設施、供水供電等等。