台股持續震盪攻堅行情，對於該如何布局台股，富達台灣成長基金經理人白芳苹表示，布局台股首重景氣價值股與成長股，持續看好半導體、電動車供應鏈、伺服器等主要產業以及元宇宙相關技術與商機。

白芳苹表示，現階段台股三大利多因素包括(1)美國財報周科技股優於預期：已公布財報的企業與其展望，對美國經濟復甦仍有信心，各大指數第4季仍持續創新高，對已經修正三個月的台股指數具正面意義；(2)疫情受控，經濟與生活重回正常：國內外疫情降溫、疫苗普及率提高，生活社交活動持續恢復正常；(3)台灣出口創歷史新高，無論10月單月達401.4億美元或累計今年前10個月達3642億美元，皆為歷年同期新高，並提前改寫全年新高紀錄，同時資本設備占總進口比亦創16年來新高，皆代表不看淡未來半年出口前景。

疫情之後，整體經濟循環仍呈現成長趨勢，預期台股仍將有所表現，白芳苹建議可平衡布局景氣價值股與成長股。此外，看好疫情更強化數位經濟的發展及5G升級等結構性趨勢，將是支撐科技硬體業營收延續擴張的關鍵，建議可聚焦半導體、電動車供應鏈、伺服器等產業，布局新一波上升趨勢。