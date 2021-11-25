日本MUJI無印良品美麗華旗艦店即將於明（2022）年1月下旬登場，無印良品指出，除了600坪全台最大店，四大亮點包括全台首見玻璃 工坊與免費給水機，此外，與台灣在地好農好物合作的生鮮蔬果專區與書店皆讓無印迷驚豔，比美東京有樂町店。

MUJI無印良品美麗華門市日前已開始進行改裝工程，搬遷到美麗華百樂園漾館2樓，同時將店鋪面積擴大至600坪，預計於2022年1月下旬，以全台旗艦店的樣貌盛大開幕。

為實現「好感生活與好感社會」的目標，MUJI將店鋪打造成為人與人交流的場域，包括「良品市場」，與台灣在地優質農家合作，提供通過多項國家驗證如產銷履歷驗證、友善石虎農作標章等食農商品，同時也將販售當季生鮮蔬果及發掘特色食材，引進MUJI無印良品選品系列-「FOUND FOOD」。

而給水機服務，則提供安心安全的過濾飲用水，讓顧客直接裝取。同時，美麗華旗艦店也將販售可重複使用的玻璃水瓶，大瓶口的設計及250ml的容量，容易清潔且便於攜帶，可減少一次性容器的使用。

最令人驚豔的是玻璃工坊，以往每年才能在「發見祭」看到日本老師傅來台展藝的DIY工坊，此次將打造首座玻璃工坊，提供製作玻璃DIY體驗，也販售玻璃製品，並設置玻璃回收服務，支持資源循環及再生利用。

而「MUJI BOOKS」現場除了以基本生活需求的食衣住行育樂選書之外，更以「聯合國永續發展目標SDGs」為主軸，進行書籍推薦。並運用現場的環形空間設計，將書架以立地與吊掛形式陳列，提供近5000本書籍的閱讀販售。