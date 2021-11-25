知名美妝、保健食品iHerb網站宣布暫停對台服務，引發外界指責海關管太嚴，讓海關背黑鍋，立委林楚茵力促公布報關業者黑名單。關務署表示，確實研議但必須有兩要件，包含需要修正《關稅法》、其次境外電商也要能慎選合作對象。

財政部今日到立法院財政委員會備詢。林楚茵表示，自從iHerb宣布暫停台灣服務，她就接到不少民眾抗議電話，但實際上是報關業者違規報關，讓海關背黑鍋。

立委林楚茵詢問iHerb爭議(圖／林楚茵提供)

財政部長蘇建榮表示，保健食品向來都是按照一般報單申報，是報關業者便宜行事，未取得食藥署的同意文件，就採行快遞貨物的報關方式，問題在於報關業者沒有按照海關規定程序，導致貨物無法順利通關。

蘇建榮強調，保健食品很難採取免審免驗，這樣會危害到民眾的健康。

關務署官員表示，對於公布重大違規業者（黑名單）有些條件，首先是必須修正關稅法授權；其次按照現在民眾海外網購習慣，民眾不會知道境外電商合作的快遞業者、報關行是誰，除非電商業者主動提供或公布，所以也研議提供查詢平台，讓民眾查詢資料後，可以詢問電商業者合作對象，以確保民眾海外網購時，電商業者可以選擇遵守法規的業者合作。