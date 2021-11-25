one more time:



Jalen Green CAME. TO. PLAY. pic.twitter.com/nUWJQciqpC — Houston Rockets (@HoustonRockets) November 25, 2021

沒想到好不容易迎來當家中鋒武切維奇(感染新冠肺炎)的回歸，公牛卻成火箭中止連敗的苦主！火箭25日雖在上半場折損今年榜眼傑倫格林，最後仍靠全隊8人得分上雙的平均火力，以118比113擊敗公牛，終於中止最近難堪的15連敗。

火箭自從10月23日主場擊敗雷霆之後，整整一個月的時間都沒有嘗過贏球滋味，期間更苦吞15連敗，火箭總教練西拉斯更傳出可能將被球隊開除的謠言，如今隨著今天的贏球且止敗，西拉斯的飯碗或許可以保住更久一點的時間。

豪斯攻下火箭全隊最高18分，伍德16分、10籃板及6助攻，凱文波特14分、9助攻與6籃板，森貢13分，麥修斯12分，傑倫格林上半場就因腿傷提前退場，卻也有11分進帳，布魯克斯11分，艾瑞克戈登10分，火箭難得展現全面火力。

公牛中鋒武切維奇是在本月12日驚傳感染新冠肺炎，休息了13天之後，今天復出拿下14分、13籃板，卻提前6犯畢業，拉文拿到全場最高28分，朗佐鮑爾19分、5助攻與5籃板，迪羅薩17分，卡魯索也在缺席兩場之後復出拿下15分。