名模黃百璐2011年閃嫁德籍老公孔友瀚（Johann），夫妻育有一對子女，黃百璐當年為愛移居到德國柏林，才辛苦挺過語言、文化磨合，黃百璐卻在今年初坦言已和先生分居，如今黃百璐則向媒體證實，她和Johann已協議離婚，10年夫妻情無緣走下去，雙方目前共同撫養小孩，贍養費則還在協調，黃百璐也說：「就照德國法律走」。

黃百璐2011年閃嫁交往3個月的德籍老公孔友瀚（Johann），夫妻育有一對子女，黃百璐當年還為愛移居到德國柏林，未料，夫妻在2019年鬧婚變分居，黃百璐在今年初還直言，與Johann不太可能再復合，根據《三立新聞網》報導，黃百璐則在今證實，已和Johann協議離婚，由於德國規定分居一年以上才能向法院申請離婚，Johann已在日前提出申請。

目前黃百璐和Johann正式協議離婚，雙方共同撫養小孩，贍養費則還在協調，黃百璐強調，她會給小朋友最多的愛，所以目前還是定居德國，黃百璐也提到，離婚程序一切就照德國法律走，而她和Johann也要討論如何分擔小孩的生活費和教育費。

黃百璐當初計畫要在結婚10周年盛大辦婚禮穿白紗，如今已無法實行，面對10年婚姻走到盡頭，黃百璐被問到是否後悔閃婚？對此，黃百璐則表示，她已有一對寶貝子女，不會感到後悔，只是，在婚姻中太久很難找到自己，讓黃百璐最後選擇勇敢放下。