2024的總統大選，各陣營會推派誰出馬備受關注。根據日前公布的一項民調顯示，如果2024總統選戰，藍綠由新北市長侯友宜和與副總統賴清德對決，侯的支持度微幅領先。媒體人韋安今(25日)在臉書分析，侯友宜還有「隱藏版」實力被忽視！

由於該民調也提到，若是民眾黨主席柯文哲加入戰局，柯將瓜分侯的原先支持者，使得賴清德以35.5%的支持度，微幅領先侯友宜支持度30.3%，差距5.2%，不過目前距離2024大選時間尚早，選舉態勢仍可能會有變化。

韋安今則認為，這份民調中忽略了侯友宜「隱藏版」支持度，因為若最後確定柯文哲不選，剩下侯、賴相爭，未表態的柯文哲轉向支持侯的機率，會遠大於轉向支持賴，「可能實際支持度，可推測為侯50%，賴40%。侯友宜毫無疑義，會完勝賴清德」。

另外，韋安也說，若最後國民黨2024推出的人選，不是侯友宜，那麼「三腳督」中，柯一定會排第二，柯鐵定也會選到底，因為可能靠藍綠棄保，使柯受益登上總統寶座。