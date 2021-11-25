導師蔡香綿表示，勵志的孩子比較特別，隊員受感化教育時間不同，對比一般學校學生在練習時間上更難協調，這次以0.2分之差位居第二，但孩子不氣餒，將再接再厲，誓言將冠軍寶座奪回。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣110學年度學生音樂比賽23日落幕，超過百支隊伍同場競技，來自田中的勵志中學以以自選曲「Metallica Symphonic Medley」獲得高中職團體組合奏第二名，連勝止步，導師蔡香綿表示，勵志的孩子比較特別，隊員受感化教育時間不同，對比一般學校學生在練習時間上更難協調，這次以0.2分之差位居第二，但孩子不氣餒，將再接再厲，誓言將冠軍寶座奪回。

彰化勵志中學今年８月正式改制成少年矯正學校，學生開始接受108課綱正規課程，因此也限縮社團練習時間，15名看不懂樂譜的學生組成口琴隊，還可能因為感化教育時不同，隊員交換臨時上陣，等於之前練習的默契都要重頭來過。

勵志中學口琴隊2013年成立，由國內知名口琴大師陳法澄領軍，曾六度代表彰化參加全國賽，共拿下4次全國冠軍。

小芬（化名）說，參加口琴隊是入校後為自己許下的第一個夢想，練習過程與同學互動難免有磨擦爭執，但也因為經過一次次的磨合，讓她學習如何互相包容，也因此跟隊友建立更收後的友誼，這次比賽雖然沒有拿下冠軍，但她覺得沒關係，每次練習讓她克服困難累積經驗，得到成就感也更肯定自己。

勵志中學校長林家如表示，勵志的孩子在逆境中成長，在她心目中早已是第一，改制後學校除了給學生正規課綱的教育外，也積極發展特色社團活動，目前也著手規劃「黑鑽與紅鑽」計畫，加入咖啡豆烘焙及製茶技術，讓學生能有多元學習的機會，除了學習一技之長，也讓自己成為更有溫度的人。