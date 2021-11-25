如何用一個漢字，代表過去一年的兩岸關係？2021年「海峽兩岸年度漢字評選」的36個候選字正式出爐，並且於25日啟動網路票選活動。今年受到疫情籠罩和兩岸關係低迷影響，台灣名人推薦的字有些略為消極，例如:「困」、「退」、「迷」、「憂」、「危」、「卡」或「乏」，有些字則展現樂觀心態，像是「盼」字被重複推薦，也有呼籲停止干戈的「武」字。

至於彼岸名人的推薦字，除了「興」與「靜」與台灣重複之外，其他字包括:覺、行、變、復、壓、新、拼、堅、大、忙、勇、和、隔、緩、奮、難、進。此項活動已成功舉辦超過11屆，每年均吸引兩岸萬千網友踴躍投票，並獲得全球近200家華文主流媒體爭相報導，年度漢字揭曉日為12月9日。有興趣的民眾可登入投票網站共襄盛舉。

2021海峽兩岸漢字評選入圍的36個漢字。（圖/廈門海西晨報提供）

「困」字突顯兩岸交流現況

國民黨副主席夏立言推薦「困」字，他表示，這代表過去一年兩岸交流的現況！因為疫情、兩岸當局若干政策作為、以及兩岸人民被部分政客激化，徒增更多誤會與紛擾，互動「困」難重重，一籌莫展！加上國內外媒體不斷報導渲染，衝突可能昇高，人心更「困」惑。但最壞的時候往往也是最有機會的時候！他相信理性的民眾都期待用更友善的討論方式，更尊重彼此的態度，發揮智慧；一定要、也一定會找出突破「困」境的契機與方法！

「盼」字代表期盼疫情平息兩岸回春

海基會董事長許勝雄和花蓮縣長徐榛蔚，不約而同的選擇了「盼」這個字，許勝雄表示，選這個字是期盼疫情早日平息，人類生活恢復常態，經濟能穩定發展， 失業率降低，進而縮小貧富差距，也盼兩岸能和平穩定發展。徐臻蔚則指出，台灣民眾多由唐山而來，有著共同的血脈、文化、語言、飲食、生活的連結性，眼見兩岸愈走愈遠，衷心期盼未來兩岸能化干戈為玉帛，共榮共好。

「退」字希望疫情退潮生活回歸正常

新黨榮譽主席郁慕明表示，選擇這個字的原因，一方面顯示兩岸關係潮漲潮退，交流活力日益減退，友好運勢明顯衰退；原本這一年最該退的是新冠病毒，结果什麼都退，就疫情不退！希望明年疫情消退，兩岸往返不用隔離，恢復正常生活！

「武」字蘊含兩岸止戈和平共處深意

立法委員高金素梅引用《左傳》楚子曰：止戈為武。她指出，「武」這個字可以拆成兩個字，一個字是「止」，一個字是「戈」，「戈」就是武器，「止戈」就是停止戰爭、安定人心，就是和平。停止戰爭、拋出和平、引來和平，這才是「武」的最高精神所在。

「智」字善用能以小事大安邦保國

推薦「智」字的台北市議員羅智強指出，「惟智者能以小事大」，2500年前孟子就指出與大國相處要靠智慧，不可魯莽滅裂，自速其禍。當前兩岸兵凶戰危，雙方資源懸殊，與大陸打交道，必須智取，不能力敵，方能安邦保國。國民黨執政八年期間，就是以「智」周旋於大國之間，為台灣帶來和平繁榮。

「波」字期盼風波早定共創盛世

燿華企業集團總裁張平沼選擇「波」字，他表示兩岸關係一路走來，有敏感、無奈、也有不少契機；正如蘇東坡<定風波>：「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」的描述一般。他強調說，這一年兩岸情勢猶如「波」濤洶湧，期待風「波」早定，雙方領導人相互敬重、存異求同，共創和平盛世。

往年海峽兩岸漢字評選活動，都會邀請書法名家揮毫。（圖/中華書學會提供）

「安」字呼籲居安思危人民安居樂業

女企業家協會創會理事長馬愛珍表示，「安」這個字代表老百姓需要的就是安全、安定、安心的生活，疫情肆虐下體會更深刻。然而，太過於安逸的生活會失去危機意識，朝野都要有有居安思危的概念，政府更需要在面對危機，拿出轉危為安的能力，讓台灣人民安穩過日子。

「危」字彰顯兩岸危機有待轉危為安

婦聯總會主委雷倩表示，提出「危」這個字，是因為相較全球疫情逐漸降溫，WHO及各國防疫單位仍「居安思危」要求戴口罩、保持社交距離；台海關係卻是「岌岌可危」，被國際智庫和媒體描述為全球最危險區域；繼續惡化，台灣勢將「危如累卵」，若有識之士能力挽狂瀾，尚有「轉危為安」的可能。

「瑞」字衍生疫情將過祥瑞之兆

前台北故宮博物院長周功鑫推薦「瑞」字，她表示，瑞字從玉，瑞原為中國古代玉器圭璧禮器的總稱。六瑞是指四種不同尺寸的圭和兩種不同花紋的璧，作為六種身分不同貴族的表徵。之後衍生出吉祥、祥瑞之意，諸如瑞雪、瑞兆皆表吉祥、吉兆之象。今年疫情將過，「祥瑞之兆」必現！

「迷」字呈現兩岸走向未定陷入迷霧

孫文學校總校長張亞中推薦並詮釋「迷」這個字，他指出「迷」是迷惘之迷，台灣兩大黨面對兩岸生死大事，陷入不知何去何從的迷惘；「迷」也是迷霧之迷，兩岸也陷入和或戰的一團迷霧之中。迷生謎，疫情肆虐，互動冷却，抗意升高，兩岸陷入一種不知道會如何發展的謎團之中。

「乏」字透露疫情爆發無力心態

東華大學副校長朱景鵬選擇「乏」字，他表示，台灣經過去年出色的防疫表現之後，超前部署，言猶在耳。不幸的是，這只是一句官僚安慰人民的話術！在今年五月爆發重大疫情之際，缺疫苗，缺部署，導致人民心乏，身乏，官也乏，疲累不堪。

「憂」字擔心兩岸武力衝突日漸逼近

前駐紐西蘭大使介文汲表示，選擇「憂」字的原因，是美國短期內通過數個助台法案，並大量對台軍售，快速武裝台灣，給蔡英文總統有底氣說出兩岸互不隸屬，及美軍在台等刺激大陸話語，顯示美國已從防止兩岸軍事衝突的傳統作法，轉向將台灣推上戰場，兩岸武力衝突之日正漸逼近。

「堵」字呈現供應鍊斷裂物流困境

政大企家班校友總會會長戴治中從經濟角度出發，選擇了「堵」字，他表示因疫情衝擊全球供應鏈大亂；某些地區好轉、某些地區又惡化，周而復始的惡性循環導致全球出現嚴重的「堵」， 出貨地堵、海空港口堵、運輸工具堵、目的卸貨地更堵…導致無貨可賣；除非控制住疫情，前所未有的浩劫，尚未有解決之道。

「卡」字代表諸事卡關有待突破

中冠綠龍生物科技董事鄭天龍推薦「卡」字，他表示，受到疫情衝擊，全球供應鏈大亂，貨物「卡」在港口；邊界紛紛設防，民眾「卡」在防疫旅館；兩岸關係陷入低潮，幾乎「卡」住停擺；企盼來年，關關難過關關過。

「靜」字呼籲兩岸平心靜氣和平共處

雲林縣國術委員會主委蘇金淼推薦「靜」字，他呼籲兩岸高層與人民能平心「靜」氣，謀求和平共處，萬勿挑釁對方。「靜」以待變，「靜」以制動，「靜」能致遠，「靜」而後謀。

「犇」字呈現兩岸發展三層境界

日本綜合研究所兼任研究員曹瑞泰提出「犇」字參選，他表示，此字意涵兩岸關係的三層境界：一隻牛奔向「異中求同、理性溝通、善意對談」，二隻牛奔向「和平穩定、發展經濟、民富國強」，三隻牛奔向「共富共榮、引領世局、世界大同」!

「等」字描述兩岸官民善意期待

台灣大學政治系教授左正東認為，兩岸都等待春暖花開，但兩方都無法滿足對方期待，官方期待善意，民間盼望開放，但歷經一整年，除了等待還是等待，因此他推薦「等」字，描述過去一年兩岸關係。

「興」字代表兩岸一家諸事興旺

上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍則強調，家和萬事興，兩岸同是一家人，因此推薦了「興」這個字。