軸承廠兆利(3548)受到原物料價格大漲影響，前3季毛利率及獲利較去年同期大幅下滑，每股盈餘為1.58元，由於第4季有新接健身器材Monitor開始出貨，從接單來看，第4季有機會比第3季好，展望明年，兆利表示，明年主要成長動能為健身器材及摺疊手機，但還是得看客戶銷售而定，毛利率仍是保守看待，公司努力明年能比今年好。

兆利將於今天下午參加櫃買中心業績發表會，過去兆利產品主要應用在NB及LCD Monitor等PC相關週邊產品，近幾年公司持續擴大產品應用面，包括：摺疊平板/摺疊手機及健身器材的Monitor，目前摺疊手機已開始出貨華為，健身器材Monitor主要客戶為Peloton等。

受到原物料價格大幅上揚，成本轉嫁不易、客戶缺料，以及摺疊機生產良率不佳等不利因素影響，兆利今年第3季合併毛利率下滑至14.79%，年減8.6個百分點，前3季合併毛利率也降至15.65%，年減4.49個百分點，累計前3季稅後盈餘為9470萬元，年減60.69%，每股盈餘為1.58元；累計前10月合併營收為55.97億元，年增26.68%。

儘管前3季業績表現不佳，兆利新接Peloton跑步機Monitor將於第4季開始出貨，預估明年產品將延伸至其他健身器材；在摺疊手機部分，目前兆利摺疊機為單一客戶華為，近期華為推出貝殼摺疊新機，為兆利第4季及明年上半年營運添動能。

就各產品應用來看，今年前3季NB約佔31%，Monitor約佔54%，包括摺疊機及光纖等產品佔比約15%，其中摺疊機產品佔其他類產品比重約10%，光纖約佔2%到3%；至於最夯的VR產品，雖然公司是宏達電(2498)供應商，但兆利強調，VR產品很少很少，公司不是元宇宙概念股。

展望明年，兆利表示，明年NB看起來比今年保守，明年主要成長動能為健身器材及摺疊手機，但還是得看客戶銷售而定，毛利率則須視摺疊機生產良率是否提升及產品組合是否優化，公司努力明年能比今年好。

為提升公司產品競爭力，兆利擴大投資金屬粉末射出(MIM)及精密加工設備，導入更高端的加工設備、量測檢驗設備、CT-Scan斷層掃描設備、最先進的非接觸式光學粗度檢測儀、以及整合AI視覺辨識的機器手臂應用等，目前公司已有10條MIM燒結爐產線，預計年底到明年初再增加2條產線。

在東南亞廠區部分，兆利越南廠正在建置中，預計明年第2季完工，希望第3季能量產，至於泰國廠因客戶產線移轉延後，目前尚未啟用。

兆利今年前3季資本支出逾3億元，預計全年資本支出約4億元，由於明年將擴充摺疊機相關設備，預估資本支出將維持一定水準，公司也計畫在明年進行募資，以因應未來擴產資金需求。