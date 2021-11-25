隔夜美股道瓊指數微跌，但在科技股上漲帶動下，標普500指數和那斯達克指數以小漲做收，周四香港股市以幾近平盤開出後，目前恆生指數小跌0.2%，報24635.96點。國企股目前跌0.5%。

美股將在感恩節（周四）休市，並於周五提前收盤，在缺乏題材帶動下，香港股市表現乏善可陳。

恆生科技股目前小漲0.4%，最近獲北水持續挹注的比亞迪電子大漲6.74%，表現最佳，其次為眾安在線漲4.2%和嗶哩嗶哩漲3.64%。汽車之家跌逾3%，表現最疲弱。

在遭到工信部點名產品違規後，騰訊稱已經配合當局進行合規檢測，股價由跌轉升，目前漲逾1%。

宏光半導體宣布將投資加拿大氮化鎵公司GaN Systems，股價上漲4.8%。

教育股交投熱絡，思考樂教育一度飆升37.4%，希望教育、東方教育、中教控股、華夏視聽教育和中匯集團全面大漲。

媒體報導中國政府已經為澳洲進口煤炭辦理清關，華能、華電、中國電力、大唐發電、華潤電力等電力股應聲上揚。中國去年12月下令禁止澳洲煤進口，然而煤炭供應緊缺造成國內缺電和限電等問題，對民生經濟和產業發展造成重大衝擊。