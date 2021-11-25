皇翔(2545)與新北市政府今日舉辦新莊文德段都更案的開工典禮，面對現階段營建成本飆漲，董事長廖年吉無奈的說，當初簽約和現在發包的價格不成比例，但還是要做，至於價格貴上幾成並未仔細計算。有關於各縣市有可能實施的囤房稅，是否會衝擊到房市，他則說，現在還沒看到具體的公文，並不清楚。

廖年吉說，皇翔目前手上有三筆公辦都更案，今日開工的是第二筆，另外的土城頂埔都更案預計會在半年內開工。他說，新莊文德段都更案，除了為新北市民打造美好市容外，也將重建歷史建物武德殿，將廟街留下歷史足跡，讓新莊老街風華再現。

皇翔新莊文德段都更案，總樓地板面積為7.5萬多平方公尺，規劃為小坪數產品，共有452戶，將興建2棟27層及33層、地下5層的鋼骨鋼筋混凝土住宅大樓，預估將在113年完工，至於銷售模式，皇翔則說，會先動工興建，至於是否會完工才銷售還在考慮當中。

皇翔除了今日開工的新莊文德案外，還有兩筆新北市政府的公辦都更案，分別為板橋民權段及土城頂埔案，板橋民權段即將完工，計劃將在今年底進行銷售，而土城頂埔案則會在111年上半年開工。

此外，皇翔成屋-民生東路案已變更完成，即將在近期推出，另外，今年取得的敦北南京地上權案，位處敦北精華地段，目前還在規劃當中，將申請建照，以複合式住辦型態推出。