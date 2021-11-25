花蓮無障礙旅遊首發團10人，有輪椅朋友與銀髮族，縣長徐榛蔚與台鐵都月台歡迎。（王志偉攝）

多扶假期旅遊安排輪椅巴士接送到花蓮各景點遊覽。（王志偉攝）

「花蓮好近！」為推廣無障礙及銀髮族友善環境旅遊，花蓮縣府與台鐵、多扶假期合作，舉辦花蓮無障礙旅遊首發團，今早抵達花蓮，縣長徐榛蔚強調，要讓行動不便的朋友感受「來花蓮旅遊不再是遙遠的夢想」。觀光處長張志翔也表示，無障礙旅遊具有龐大商機，縣府將協助培育無障礙管家，盤點縣內飯店等公共空間無障礙環境，讓每一位旅客都能暢行無阻，體驗花蓮之美。

徐榛蔚表示，國人平均壽命創新高，對於無障礙及銀髮族旅遊需求遽增，花蓮必須具備體貼各種旅客的友善空間，與台鐵委託多扶假期規劃這趟花蓮無障礙安心旅遊，若有缺失也能改善，共同打造友善空間。

台鐵運務段長吳金添，台鐵6年計劃月台加高工程，改造列車抵達時與月台平行，不要讓乘客下車出現高低落差與間隙，方便身心障礙朋友通行，現行可透過站服員服務。

觀光處長張志翔表示，此行10人台北到花蓮兩天一夜，皆安排無障礙景點、餐廳及住宿，入駐美侖飯店翻新無障礙臨海房間，面對蔚藍海景，讓團員心情豁然開朗。張志翔也說，無障礙旅遊具有商機，上看200億元，縣府也會協助陪訓無障礙管家，吸引更多產業投入。

多扶假期是全國第一家專業服務身心障礙與銀髮族旅遊的旅行社，執行長許佐夫表示，讓他感受花蓮縣府誠心打造關懷不同需求的旅遊環境，讓身心障礙可以勇敢、輕鬆安心走出家門，非卑微接受公益招待。

輪椅使用者曹柔柔表示，把旅遊活動當成努力復健的誘因，提升肌力後就有體力及精力，這是一個老年生活的正向循環。另一團員環保阿嬤金鳳姨表示，長期眼疾又年紀大，出門都是靠著子女接送，沒想到竟還可以「跟團」到花蓮玩兩天，出發前一晚還興奮睡不著！有機會還想再來。