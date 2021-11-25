行政院長蘇貞昌昨晚參加新北汐止公投說明會，引爆下班通勤的民眾民怨炸鍋。（摘自鄭照新臉書）

行政院長蘇貞昌昨晚參加新北汐止公投說明會，引爆下班通勤的民眾民怨炸鍋，文傳會前副主委鄭照新痛批，蔡英文總統在超商出人命時，還在談四個不同意、三色豆的作法，引起廣大民怨反彈，沒想到蘇貞昌沒有記取教訓，不但不全心拚治安，宣講還大陣仗交管，痛批「球棒超商爛治安，蘇揆只顧撞球桿？」

反萊豬等四項公投將於12月18日投票，行政院長蘇貞昌昨晚前往新北市汐止區，出席由民進黨立委賴品妤主辦的「四個不同意、台灣更有力」公投說明會。由於適逢下班通勤時間，不少民眾在汐止最大社群「汐止集團」抱怨交管嚴重影響下班時間，一個路口要等10分鐘以上，十分擾民。

文傳會前副主委鄭照新說，週三晚上的汐止交通，出現不尋常的塞車，已經都過了7、8點，新台五路以及高速公路閘道仍壅塞不堪，經「汐止社團」分享，得知竟是蘇貞昌前來宣講「四個不同意」，交管擾民害汐止交通大亂。

鄭照新表示，近來治安暴力事件層出不窮，蔡英文總統在超商出人命時，還在談四個不同意、三色豆的作法，早已引起廣大民怨反彈，沒想到蘇揆沒有記取教訓，不但不全心拚治安，宣講還大陣仗交管，在下班尖峰時刻造成重大壅塞擾民。

鄭照新痛批，大家塞成這樣，只為了蘇揆可以拿著撞球桿，跳針般的喊著四個不同意，他質問，「你可以把不同意見說成是亂台灣濺血趕人，汐止居民不可以說你是亂交通把你趕出去嗎？」

鄭照新指出，以前那個他曾經投票支持、拚縣政的台北縣長蘇貞昌，看到今天的行政院長蘇貞昌，一定會衝出來折斷他的撞球桿，叫他滾出去。他號召民眾12月18日用公投讓政府知道人民之怒。