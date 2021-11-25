侯友宜、新北市議員黃林玲玲、蔡健棠、新莊區長林煌源、新莊分局長林温柔等人參加動土儀式。（戴上容攝）

新莊文德段公辦都更案位於新莊區新莊路、新莊路214巷、景德路及大觀街所圍街廓，基地面積約2278坪，鄰近捷運新莊站及新莊廟街商圈，擁有便利生活機能（戴上容攝）

新莊文德段公辦都更案位於新莊區新莊路、新莊路214巷、景德路及大觀街所圍街廓，基地面積約2278坪，鄰近捷運新莊站及新莊廟街商圈，擁有便利生活機能（戴上容攝）

新北市政府2013年推動新莊文德段公辦都更案，其中新莊郡役所涉及文資保存卡關8年，2019年經審議建築無歷史價值，予以拆除。新北市長侯友宜25日主持動土典禮表示，該地將興建2棟27層、33層的住商大樓，市府可分回232戶房地、新莊派出所辦公廳舍、文化設施及新莊武德殿，預計2024年完工。

新莊文德段公辦都更案位於新莊區新莊路、新莊路214巷、景德路及大觀街所圍街廓，基地面積約2278坪，鄰近捷運新莊站及新莊廟街商圈，擁有便利生活機能，但現況土地巷弄狹小、建物老舊，經市府評估後，2013年決定以公辦都市更新方式辦理。

然而，文史團體認為新莊郡役所為新北市唯一僅存的郡役所，符合稀少性及地方特色，應予以保存，2018年2月報請文化局進行文化資產價值評估，2019年文化局指出，經2次專案小組會議，最後決議現存原物件已無歷史、藝術與科學價值，不登錄歷史建築。

侯友宜、新北市議員黃林玲玲、蔡健棠、新莊區長林煌源、新莊分局長林温柔等人參加動土儀式。侯友宜表示，新莊文德段公辦都更案位處新莊精華地段，2013年與皇翔建設簽約，為了新莊郡役所歷史定位問題一波三折，歷經8年終於動土，未來會面對新莊老街再生、公有市場整備等。

侯友宜指出，都更案建築將採黃金級綠建築設計，興建2棟27層及33層、地下5層住商大樓，市府可分回232戶房地、新莊派出所辦公廳舍、約600坪文化設施及歷史建築新莊武德殿，武德殿將採原地拆解重組方式保存，另還會規劃239格汽車位、100個機車停車位，回饋居民，預計2024年完工。

財政局主秘連文娟表示，全案經費花費約100多億元，市有地占7成5，剩下為國有地及私有地主所有，會按比例分為該有戶數，公益性設施則會依照當地需求進行規劃。

皇翔建設表示，新莊文德案將以小坪數為規劃，採先建後售模式，此外，板橋民權段、土城頂埔段都即將完工，另皇翔建設今年跨出北部地區，預計將在台中、高雄推出新建案。