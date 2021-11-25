花蓮首間專為銀髮族設計的「銀髮健身俱樂部」25日正式在慈濟大學揭牌啟用，長者開心跟跟著教練做暖身操，儘管滿頭大汗，仍直呼「好爽快」。（羅亦晽攝）

花蓮首間專為銀髮族設計的「銀髮健身俱樂部」25日正式在慈濟大學揭牌啟用，縣長徐榛蔚（右三）、衛生局長朱家祥（左三）、慈大校長劉怡均（左四）、慈濟醫院副院長何宗融（左二）等人共同剪綵。（羅亦晽攝）

花蓮首間專為銀髮族設計的「銀髮健身俱樂部」25日正式在慈濟大學揭牌啟用，裡面的器材多是女性、65歲以上長者能進行輕量訓練的油壓式器材。（羅亦晽攝）

銀髮風暴來襲，花蓮長者人數佔總人口數的18.2％，首間專為銀髮族設計的「銀髮健身俱樂部」25日正式在慈濟大學揭牌啟用，30多位的阿公阿嬤開心前往，躍躍欲試每項器材，體驗完開心直呼「好爽快」。縣長徐榛蔚樂見老大人們做運動，並表示未來將在13鄉鎮市內各設一處專為長者設計的健身中心 。

慈濟大學學務長温蕙甄感謝國健署計畫經費挹注，成立花蓮首間銀髮健身俱樂部，下月9日會正式開設2堂課，每堂課最多17人。由於慈大為教育機構，希望俱樂部未來能成為課程設計的模組平台，針對不同狀況的長者設計出最適合他們的課程，同時也期盼成為一處培養國民體適能指導員的基地，培訓完成後，即能服務這些老大人。

銀髮健身俱樂部管理員程國峰說，俱樂部內多是能提供女性、65歲以上長者進行輕量訓練的油壓式器材，主要針對腿部、肩膀、胸部等三大肌群進行訓練，不過長者在體驗這些器材前，需先進行身體檢測，確認無樣後，才能做訓練。而俱樂部採一站一站式的環狀訓練，讓長者都能體驗每項器材，訓練到身體每一處的肌群。

高齡80歲的龔阿嬤做完運動後，直呼「很好玩」，甚至運動完後，腳感到輕鬆許多，身為社區志工的她，平時將服務走來走去的過程當作散步，雖然每周行程滿檔，但銀髮健身俱樂部成立後，只要時間，就會去運動。

71歲的蔡阿嬤跟著健身教練做完暖身操後滿身是汗，並開心地說「好爽快」，雖然自己也是志工，行程也是排得滿滿，不過健身俱樂部成立後，一定要抽出時間來運動。

縣長徐榛蔚表示，如何讓65歲以上長者維持身體良好素質，是我們要做的，雖然散步、走路等較舒緩的運動適合長者，不過仍需訓練核心肌群、肌耐力、肌肉強度、柔軟度及心肺調息功能，運動哪裡都能做，但最合適的雨備即是健身房，而這間專門為長者設計的健身中心，除了有合宜的器材，還有教練協助長者訓練，相信他們的身體能得到最好的保健。