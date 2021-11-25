台灣桌球好手近期參加年末重量級賽事世錦賽，本次東京奧運成員幾乎都有參賽，包含「桌球教父」莊智淵、陳建安、小將林昀儒等人，女子也派出鄭怡靜、陳思羽、劉馨尹等人出戰。而稍早有好消息也有壞消息，女子有3人都挺進32強，但莊智淵以3：4敗給19歲的瑞典新星無緣晉級。

莊智淵目前世界排名第25，首輪面對奧地利選手以11：3、11：7、12：10、11：6直落4輕鬆過關，但次輪面對瑞典19歲小將莫雷加德(Truls Moregardh)不幸以12：10、10：12、5：11、7：11落敗，無緣挺進32強，也沒機會與林昀儒正面對決。

不過女子部分表現出色，陳思羽、鄭怡靜、劉馨尹成功闖進32強，陳思羽擊退香港好手，以2：11、9：11、11：7、11：9、6：11、11：9、11：2勝出，劉馨尹則是輕鬆以11：7、11：8、11：9、11：6擊敗羅馬尼亞選手，鄭怡靜以11：6、11：4、11：3、11：3擊敗華裔好手何天天。

接下來名列第4種子的林昀儒將出戰男單賽事，也會與鄭怡靜搭配混雙，男雙方面由兩名18歲小將黃彥誠、馮翊新繼續出戰，與莊智淵/陳建安兩位大前輩上演「台灣內戰」，無論如何都會有一組往前邁進，加上女子好手也都會繼續征戰，這次世錦賽仍值得關注。