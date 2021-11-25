結婚細節多，「喜氣紅包」怎麼發也有不少眉角，一名女網友發文詢問，現在的新人們是不是都要準備紅包給餐廳工作人員，並附上餐廳給的方案說明書，讓不少網友相當驚訝，直呼從來沒聽過。

原PO在論壇《爆怨公社》貼出一張照片，並發文表示，近期協助家人籌辦婚禮，卻收到宴客餐廳通知，當天需要另外準備3包喜氣紅包，給餐廳的工作人員，讓她非常震驚。

網友拍下餐廳的方案說明書，明確寫道「另備喜氣紅包X3」，讓原PO相當不解。（翻攝／論壇爆怨公社）

從照片中可以看到，餐廳的方案說明書確實寫下「另備喜氣紅包X3」，但原PO相當不解，明明桌錢都已經加上服務費了，而且過去自己結婚時，也沒有遇過這樣的事情，讓她忍不住發文詢問，現在是不是餐廳都規定，要另外包紅包給他們的工作人員。

多數網友都表示沒遇過這樣的狀況，紛紛留言「第一次聽到欸」、「包不包是採個人意願吧，哪有人直接規定」、「還真沒聽過耶，如果服務的好，包個紅包我覺得ok，可是這樣直接討，我覺得感覺很差」、「現在又多了新的收費名稱了啊」。

不過也有過來人分享經驗，表示這個紅包不會入餐廳口袋，而是給主桌服務人員的，「當初宴客的餐廳也有寫這樣，接洽的經理是說意思包個幾百塊」、「就主桌服務員跟主持人都要包，聽說有包有差」、「之前待過的餐廳，遇到喜宴都會跟客人要2個紅包，通常新人都很阿莎力會給」。