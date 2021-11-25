看好房地產後巿，皇翔建設一口氣在新北巿推動新莊文德段、板橋民權、土城頂埔以及中和案等四大都更。今日即與新北市政府舉辦新莊文德段 508地號等53筆公辦都市更新案的開工典禮，全案預計於113年完工。

新莊文德段案將興建2棟27層及33層、地下5層鋼骨鋼筋混凝土造的住宅大樓，預計於113年完工，共興建452戶中小坪數產品，更新後建物將會保留老街意象，最特別的是，將歷史建築武德殿採原地拆解重組方式修復，保存在更新範圍內。

皇翔建設副總經理游玉華表示，除本次開工的新莊文德案外，尚有3個新北市政府的公辦都市更新案，分別為板橋民權段、土城頂埔案，及中和案。其中，板橋民權段即將完工，並預定於今年底進行銷售，由於區域環境佳，位在板橋高中對面的蛋黃區，目前單價未定，但就巿場行情分析每坪售價上看8、90萬元。至於土城頂埔案，則預計於111年上半年開工。

除了上述公辦都市更新案外皇翔公司的成屋-民生東路案已變更完成，即將於近期推出，另今年取得的敦北南京地上權案，位處敦北精華地段目前規畫中並將申請建照，將以複合式住辦型態推出。