穿黃衣外套怪叔自拍剁貓尾巴影片，還按押著另隻貓咪觀看，在網路社群流傳，掀起人神共憤，鹿港警分局先迅速找到傳播影片者移送，接續並在台中逮捕44歲虐貓吳姓男子，搜出做案生魚片刀、砧板、手套和做案衣服等，住處還發現一具貓屍，救出4隻小貓。

鹿港警分局逮捕44歲虐貓吳姓男子，搜出做案生魚片刀、砧板、手套和做案衣服等，住處還發現一具貓屍，救出4隻小貓。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港警分局接獲民眾報案，臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」po出一段影片，一名男子竟殘忍虐貓，並讓另一隻貓咪在場旁觀，旋即報請臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，另會同臺中市動物保護防疫處前往查緝。

鹿港警分局偵查隊長李旺興表示，吳姓男子居住於臺中市區，居屋處發現1隻貓已經死亡，另營救出四隻小貓，立即緊急送醫檢查並進行安置，現場並查扣犯案用生魚片刀、砧板、沾血紗布及貓籠等相關證物，全案依涉嫌動物保護法第六條及第二十五條第1項第1款移請臺中地方檢察署偵辦，另持續清查是否還有其他動物受害。

「太變態了！」虐貓吳姓男子還涉有詐欺等前科，目前1人獨居，虐貓掀起共憤，被逮後還一副若無其事，表示平常愛貓、養貓，會設計拍下剁貓尾巴的影片，是因為在愛貓網路社群，和1女網友很聊得來，互加LINE，女方提議來拍一些情節，他是根據女方的腳本，按表操課拍下來，純粹就是為了讓她開心。

兩人網路對話也相當曖昧，警方表示，吳男拍下影片後，就把影片傳給女網友，女網友再傳給郭姓等網友，郭男覺得這太不妥，貼文到「貓咪也瘋狂俱樂部」是希望找出虐貓者，阻止惡行，並主動向鹿港派出所報案。

警方表示，吳男虐貓行為觸犯動保法，將處2年以下有期徒或拘役，併科10萬元以上200萬以下罰金；郭男散布虐貓影片，則是違反動保法，將處1年以下有期徒刑拘役或併科3萬元以下罰金；目前還在尋找女網友，進一步釐清案情。