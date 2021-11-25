女星麻衣7年前嫁給台塑集團長孫王泉仁並育有一子，但四年前兩人感情生變，近日更爆出王泉仁有新歡，對方還疑似為他生下兒子，資深媒體人許聖梅近日就在節目上提到，麻衣在結婚前，竟被要求簽下「婚前協議書」以及「妻子工作守則」，讓主持人謝震武也忍不住傻眼。

許聖梅在節目《震震有詞》上透露，2014年麻衣和王泉仁結婚時，被要求要簽10幾頁的婚前協議書，裡面洋洋灑灑列了20幾項「妻子工作守則」，包含煮三餐、顧小孩、做家務等等，許聖梅更驚呼：「我今天真的長知識了，這20幾條麻衣還簽了。」

許聖梅表示，麻衣嫁入豪門前先簽了婚前協議書。(圖/翻攝自YouTube)

面對謝震武提問，如果有人要她簽妻子工作守則條例，：「妳會簽嗎？」對此，許聖梅也回答：「如果給我幾十億的話，守則有50條都沒關係，不過麻衣到現在連自己的房子都沒有。」許聖梅也提到，麻衣從2017年開始幾乎都見不到王泉仁，4年來只有2021年的年夜飯，他們才終於同桌吃飯。

事實上，王泉仁前陣子閃娶空姐的新聞鬧得沸沸揚揚，麻衣也因此大動作發文「一件事實我要說，我們沒有離婚」，否認離婚傳言的同時也宣示主權，此舉更被外界認為是在對王泉仁隔空喊話，兩人的婚姻關係撲朔迷離。