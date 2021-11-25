上海市政府25日審議並表決通過《上海市人口與計劃生育條例》，內容包含上海市實施「三孩」生育政策，一對夫妻可以生育三個子女、簡化認定情形且不再對再婚夫妻之前生育的子女進行合併計算，同時將生育假由30天延長到60天，更增設「育兒假」制度，明定子女3歲前，父母雙方每年可享受育兒假各5天，期間薪資按正常出勤發給。

此外，據澎湃新聞網報導，目前上海市約有380萬個獨生子女家庭，涉及約760萬獨生子女父母。由於各種原因產生獨生子女傷殘、死亡家庭，2020年底共有特別扶助對象8.02 萬人。

因此為做好政策銜接，將繼續延續《獨生子女父母光榮證》制度，明確在政策調整後繼續享受相關獎勵扶助，並給予必要優先和照顧。第二是建立計劃生育特殊家庭全方位幫扶保障制度。在原有一次性補助基礎上，進一步建立健全對此類人群的生活、養老、醫療、精神慰藉等全方位幫扶保障制度。