台中市沙鹿區興安社區25日舉辦防疫宣導活動，立委補選參選人顏寬恒出席活動，林靜儀也現身，兩人再次同台，針對公保地私人招待所部分，顏寬恒表示，不是他買的，他已忘記取得時間，一切都按照法規進行，也承諾政府如有徵收必要會拆屋還地，均按照法律規範。

顏寬恒、林靜儀面帶微笑握手，顏也大方跟林說「辛苦了，加油！」（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

顏寬恒服務處昨日公布今日興安社區防疫宣導活動行程，但這活動並未在對手林靜儀公開行程中，不過林靜儀也現身現場，兩人在會場碰面無太多交集，要離開時，應媒體要求，兩人大方面帶微笑握了幾秒鐘的手，顏跟林說「辛苦了，加油！加油！」

針對公保地私人招待所部分，顏寬恒表示，他忘記取得時間，也不是他買的，取得時已有地上物建築執照，一切都按照法規進行，也承諾政府如有徵收必要，必須要拆屋還地，均按照法律規範；對於是在哪位市長任內購買的，顏寬恒強調不是他購買的，不知時間點。

至於身家超過10億說法怎麼看？顏寬恒說，這數據不知從哪裡來，若有不實指控，都會主張法律行為。而選委會公布的財產較4年前減少，顏寬恒指出，是資金的合理運用，做生意有賺有賠，也有轉至股票。