各國泡麵口味眾多，一名網友嘗試過許多種類的泡麵後發現，除了台灣的泡麵會附加「油包」外，很少在其他國家的泡麵中看到油包，讓他很好奇背後的原因。對此，大批網友表示，台式泡麵美味的秘訣就在那包油，加下去以後香到不行，是用調味粉泡不出來的味道，沒有這包就輸了。

一名網友在PTT上發文表示，他吃過美國、日本、韓國與東南亞國家的泡麵，裡面大多是麵條與幾包調味粉包，但台灣的泡麵很不一樣，台式泡麵裡幾乎都會附一個油包，很少看到沒有油包的台灣泡麵，到底為什麼啊？

貼文引起網友討論，不少人認為台灣泡麵美味的秘訣就在「油包」，雖然看起來很普通，但加下去以後立刻香到不行。「這台灣泡麵精華耶」、「香啊！你生產的有，我的卻沒有，那就輸了啊」、「油包是香氣的來源，粉包泡出來的沒那個味道」、「 又油又香是好吃的小秘密」。

不過，也有網友坦言，國外的泡麵沒有油包一樣很香，而且加了感覺會比較油，所以現在每次煮台灣的泡麵也都不會加，但還是很好吃，「我都不加油包」、「我都沒加欸」、「有些泡麵沒有油包」。