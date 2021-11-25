殉職勇消陳志帆的父親陳貴森（右三）、妹妹陳裔筑（右四），25日在律師、消防員工作權益促進會祕書長朱智宇、監事張雅鈞、彰化縣議員吳韋達和立委陳椒華國會辦公室主任鄭宇焱等人陪同下至彰檢提告。（謝瓊雲攝）

彰化市喬友大樓惡火釀4死22傷重大事故，殉職勇消陳志帆的父親陳貴森、妹妹陳裔筑，25日在律師、消防員工作權益促進會祕書長朱智宇、監事張雅鈞、彰化縣議員吳韋達和立委陳椒華國會辦公室主任鄭宇焱等人陪同下，前往彰化地檢署遞狀提告蔡進峰及3名彰化縣消防局官員涉及過失致死，盼透過司法偵辦調查，查明火警疏失真相。

陳志帆隸屬彰化東區消防分隊，今年6月30日喬友惡火當晚因在火場迷向、且氣瓶耗盡，不幸罹難，成為十年來全台第42位不幸殉職的消防員；上午律師陳孟秀、張廷睿在陳志帆父親與妹妹委託下，向彰檢遞狀控告喬友大樓管委會主委暨百香果防疫旅館負責人蔡進峰，及彰化縣消防局副局長邱聰佳、第一大隊長劉錫垣和小隊長劉耕憲等3官員。

對於家屬提告，彰化縣政府表示尊重，不願多作回應。蔡進峰則無奈嘆氣，認為自己該做的都做了，自己也是受害者，救援長達8、9小時，起火點在二、三、四樓，這些都不是他所能掌控；後續政府若說要拆除大樓就拆、檢方要調查他也都會配合，只能尊重家屬的想法、作法。

陳裔筑沉痛指出，哥哥殉職至今，縣府總是消極被動，不願主動說明真相，5個月的漫長等待很煎熬，也形同二度傷害，與家人、律師和協會討論後，決定提出訴訟，相信台灣司法能公正客觀地還原事實真相。

她說，真相要及時，不只給家屬交代，更重要的是保護未來每一個進入火場與火神搏鬥的消防員，盼司法協助讓真相曝光，促使消防體制改革，成為基層消防員真正的靠山。

陳志帆父親陳貴森在彰化擔任基層義消數十年，獨子追隨他打火救命的腳步卻命喪火場，讓他悲痛又無奈說，真的不想再看到消防員殉職憾事發生，基層真的很辛苦，不要永遠都是今天公祭明天忘記。

他痛批事件發生迄今，根本沒有人為此案負責，縣府月初公開行政調查報告，最後是消防局、建設處的首長請辭下台；然而實際上兩人本來就只是副局長、副處長暫代職務，請辭不過就是回到原職，不用扛局處長決策責任，根本是在呼嚨社會大眾。

吳韋達痛批縣府態度消極推諉，消防局迄今未有積極作為；朱智宇也呼籲社會各界持續關注本案，釐清相關人員的責任歸屬，促進台灣消防體制的改革。