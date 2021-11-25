台電核能發電處處長許永輝在公投說明會爆料核四工程諸多問題，但當年核四安檢專家監督小組成員之一、前美國電力公司核電專業工程師蔡維綱，卻指出2014年許永輝負責試運轉測試報告時，對整個核四測試與安檢結論都很正面，不解許永輝為什麼現在這麼說？為何當年可以，現在就不可以？而對於許永輝前後不一，「宅神」朱學恒則頒發「金蝦獎最佳演技獎」，並酸說「評審團期待許永輝繼續在政治界發光發熱」。

朱學恒今（25）日在臉書發文寫下，「第一屆金蝦獎最佳演技獎，得獎的是，台電核能發電處處長許永輝！」並指出評審團們一致表示，許永輝勝出的關鍵原因在於2014年時，他代表台電報告核四安全無虞的時候，從那老實的表情、真摯的眼光中，完全看不出來他內心對於核四根本不安全的良心譴責，且這伏筆一埋就是7年，觀眾想不到編劇會等7年之後，安排他當眾揭穿自己當年根本站在台上騙人說謊。

朱學恒也酸說，「這種穿越時空的對比，這種讓大家明白黨的奶水甚麼都做得到！評審團期待許永輝繼續在政治界發光發熱，黨應該賞賜他一個台電董事長的位置，感謝他的付出與努力！」

許永輝在18日的核四公投說明會指出，核四有設備無法相容、管路擠在一起無法補強、工期混亂，品保文件問題諸多缺失，強調有安全疑慮，全面否定重啟可能。不過蔡維綱日前接受《中國時報》專訪時表示，2014年許永輝負責試運轉測試報告，當時對整個核四測試與安檢結論都是很正面的，不了解許為什麼現在這麼說，為何當年可以，現在就不可以？對於許永輝前後不一致態度，蔡維綱也說，需要由他對外說明清楚。