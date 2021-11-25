台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒，今日（25）與從事資源回收的趙文正老爺爺相見歡，顏指出，趙每日收入不多卻把手頭剩下來的錢，捐給所有他知道的慈善組織，即便榮獲富比世的行善英雄獎也不誇耀，仍全年無休默默做著資源回收，趙的身影是他看過「最偉大的背影」，故他以趙的名義，捐8萬4千元給惠明學校。

顏寬恒今日在臉書發表《願有多大，力就有多大》一文，顏刊出他與趙文正的合照指出，照片中這位白髮蒼蒼、彎著腰在路邊拾荒的老爺爺就是趙文正，趙不分春夏秋冬在街頭做資源回收，一整個早上只能賺幾十元，但當他握住趙的手，卻感覺那是一雙飽經滄桑、如同一位溫柔的巨人般的雙手。

顏寬恒強調，趙文正住在烏日，即便大家不認識他，但在世界的眼光中，卻是個與許文龍、張榮發、戴勝益這些大企業家齊名的巨人，因為從民國68年開始，他把手頭剩下來的錢捐給所有他知道的慈善組織，包括世界展望會、家扶基金會、慈濟功德會、惠民學校；他得到富比世的行善英雄獎後，從來也不跟人誇耀，依舊全年無休默默資源回收。

不僅如此，顏寬恆表示，趙文正如今手上有傷、眼睛有白內障、腰也有痼疾，但趙卻不接受任何的捐款。面對像趙這樣的英雄，顏認為自己能做的不多，只要能握著趙的手說聲謝謝、陪趙走上一程、跟趙夫人說她的丈夫多麼值得尊敬、代開眼鏡行的友人轉交一副抗紫外線眼鏡，便已心滿意足。顏並以趙之名捐8萬4千元給惠明學校，因為這是民國103年時，趙一口氣捐給家扶在史瓦濟蘭一名貧童10年的認養費。

顏寬恒感性道：「趙文正爺爺的背影，是寬恒看過最偉大的背影。」呼籲大家若在烏日的街頭看到趙，記得跟他點個頭、比個讚，因為他才是這個社會真正的英雄。