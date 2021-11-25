福斯商旅Crafter向來有「陸上頭等艙」之稱，過去在一度是國內頂級九人座小巴與保姆車的頭號首選，也是同級市占率最高的車款。相隔多年，台灣福斯商旅宣布再度引進全新Crafter車系，並提供中軸平頂與長軸高頂兩款車型。

全新Crafter九人座客車一上市就受到國際矚目，更擄獲全球專業汽車媒體肯定，不僅摘下國際權威媒體PARKERS「2021國際年度最佳大型商旅車」頭銜，更獲得WHATCAR?「年度最好開大型商旅車」殊榮。

台灣福斯商旅表示，與先前引進的Crafter Van最大不同，全新Crafter九人座客車改搭兩側大面積固定式車窗，為乘客帶來更多旅途中的風景。中軸平頂車型的車長5986mm、車寬2040mm、車高2355mm，搭配3640mm軸距，可以創造長3201mm、寬1832mm、高1726mm的後艙空間。長軸高頂車型則是把尺寸放大到車長6836mm、車寬2040mm、車高2590mm水準，軸距更加長到4490mm，能夠帶來長4051mm、寬1832mm、高1961mm的後艙空間。縱觀所有3.5噸以下廂式客車，全新Crafter九人座客車擁有最寬敞、高挑的車室空間，即便身高一米九的成年男子在座艙中也能輕鬆抬頭挺胸、自在行走。

後艙空間中，全新Crafter九人座客車無論是中軸平頂或長軸高頂，都配備「聰明變」鋁合金無段式滑軌地板，並且標配採用快拆設計及安全帶配備的6組單人獨立座椅，可依照不同需求自行調整座椅位置，為乘客提供舒適的乘坐空間。全新Crafter標配後艙獨立空調以及出風口更可輕鬆應對台灣炎熱的夏季天候。

全新Crafter九人座客車搭載福斯集團最新TDI高效柴油渦輪增壓動力，中軸平頂車型以140匹馬力、34.7公斤米扭力的2.0 TDI柴油引擎作為動力來源，搭配8速Tiptronic手自排變速箱，動力充沛好開，搭配僅6.8米迴轉半徑，將會是穿梭山區或者市區小巷的最佳選擇。長軸高頂車型同樣以2.0 TDI柴油引擎作為動力心臟，馬力輸出提升至177匹水準，扭力同步強化為41.8公斤米，同樣搭配8速Tiptronic手自排變速箱，提供強勁的渦輪動力，扮演南征北討的得力助手。

電子配備方面，全新Crafter 九人座客車更全面搭配頭燈彎道輔助照明、高亮度晝行燈、Crosswind Assist側風穩定輔助、ESP電子行車穩定、ABS防鎖死煞車、EBD電子煞車力道分配、EDL電子防滑差速器、ASR加速循跡控制、TCL循跡防滑控制、HSA斜坡起步輔助、駕駛疲勞警示、PDC前後停車導引（聲音警示）等安全配備。再加上MCB二次碰撞預煞系統等，建立完整行車安全守護，為駕駛、為乘客提供最高規格安全旅程。

全新Crafter九人座客車，長軸高頂車款，寬敞的後艙空間，即便身高一米九的成年男子在座艙中也能輕鬆抬頭挺胸、自在行走。（台灣福斯商旅提供）