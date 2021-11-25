美國商務部今天宣布新一波貿易黑名單，微處理器業者金麗科公告表示，經清查客戶名單，交易的客戶皆不在名單內。

美國商務部今天將27個被認定違反美國國家安全或對外政策利益實體列入出口管制實體清單，有12家中國企業上榜。

外資點名其中的湖南國科微疑似是IC設計服務廠世芯-KY的客戶，衝擊世芯-KY股價表現疲弱，開盤即跳空重挫跌停，跌破新台幣1000元大關，達986元，大跌109元。

金麗科也遭受波及，盤中股價一度重挫跌停，達444.5元，大跌49元，隨後在買盤湧入下，金麗科股價跌幅收斂。金麗科公告表示，向來遵循戰略性高科技貨品出口管制相關國內及國際規範，於交易前均主動查核與確保出口地區及出口對象需合於規範。

金麗科指出，本於保護公司及股東權益，主動清查客戶名單，交易的客戶皆不在美國商務部的實體名單內，並強調將恪守法規下進行所有商業行為。（編輯：黃國倫）1101125