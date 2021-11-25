據路透獨家獲得的正式聲明顯示，在對馬來西亞供應商開泰工業(ATA IMS)的工廠勞動條件和檢舉人相關指控進行調查之後，英國電器製造商戴森(Dyson)終止了與該公司的合作關係。

ATA沒有立即提出回應。ATA此前也遭美國調查其強制勞動情形。

ATA主要為戴森代工製造吸塵器和空氣清淨器的零件，在路透周四報導之後，目前ATA股價下跌近30%。戴森的代工業務占該公司營收約八成。

戴森在給路透的聲明指出，在過去六周雙方的密集接觸之後，並沒有看到足夠的進展，因此已經撤回了一些生產線。戴森已經終止了6個月的合作合約，希望能給ATA帶來改善壓力，並能盡力滿足他們僱用的工人的利益。

ATA曾在今年5月否認強制勞動的指控。當時知名勞工活動家Andy Hall告上美國海關及邊境保衛局(CBP)，而CBP也承諾對ATA進行調查。

CBP在過去兩年已經禁止6家馬來西亞公司的產品進入到美國銷售。美國國務院也在今年7月也將馬國列入黑名單，稱該國在消除非法工人販運上沒有取得進展。

對於馬來西亞來說，此次的解約也是一重大打擊，馬來西亞為關鍵電子產品製造中心，今年以來大馬數家工廠的外籍勞工遭到多次檢查。戴森是在今年9月獲得舉報人的檢舉，並委託一家律師事務所調查這些指控。

馬來西亞的大多數移工是來自孟加拉和尼泊爾，他們在工廠、種植園地和建築工地工作。