外媒報導，電動車新創公司Rivian已經通知客戶，其R1S休旅車和和R1T皮卡的交車時間將延後到2022年。
受此打擊，Rivian周三股價收跌4.17%，為114.85美元，市值跌破1000億美元，來到979.51億美元。
多家外媒根據來自知情人士和Rivian車主論壇的消息報導，部分訂車的客戶收到了Rivian公司的電郵，稱原定於12月開始生產、明年1月交車的R1S休旅車，將於2022年3月或更晚才能交付。而部分R1T皮卡的交車時間也被推遲。
報導指出，Rivian延後交車時間，突顯出其面臨的成本壓力和生產瓶頸。
Rivian尚未回應媒體的置評請求。
11月10日在那斯達克市場掛牌首日，由電商巨頭亞馬遜支持的Rivian股價飆漲近30%，市值一舉突破1000億美元大關，超越通用、福特兩大傳統車廠，成為身價僅次於特斯拉的汽車製造商，儘管Rivian幾乎沒有營收入帳。
Rivian風光上市，但特斯拉創始人兼執行長馬斯克對這家被譽為「特斯拉殺手」的後起之秀頗不以為然，他表示「能否實現量產和達成損益兩平，這才是真正的考驗」，並表示特斯拉才是過去100年來，唯一能通過考驗的汽車製造商。
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