疫情三級警戒使餐飲業遭逢「最冷的夏天」，多家業者2021年第三季營運虧損落底。所幸，隨著疫情趨穩、防疫規範鬆綁，配合振興五倍券上路激勵，多家業者10月自結營收表現優於去年同期，改寫同期新高、甚至創下歷史新高，已見明顯有感復甦。

展望後市，隨著歲末聚餐旺季及節慶到來，只要疫情未見太大變化，餐飲業第四季可望複製去年第三季榮景，帶動營運谷底強彈、且一路看旺至明年農曆春節。不過，疫情變化仍是最關鍵影響變數，而人力及食材等成本上漲，亦對獲利反彈動能有所壓抑。

疫情三級警戒使餐飲內用喊卡，對於餐飲業營運衝擊遠高於去年，雖然隨著疫情漸趨受控，8月後餐飲內用有條件開放，但市場消費信心仍未回溫，加上依防疫規定降載影響接客容量，使餐飲業第三季每月營收雖見回溫，但僅為溫和回升態勢。

就象徵本業營運的營業利益觀察，王品(2727)、瓦城(2729)及亞洲藏壽司(2754)、安心(1259) 第三季均為虧損，分創歷史新低及次低，豆府(2752)雖維持獲利、但亦創歷史次低。前三季瓦城及豆府本業維持獲利，王品、安心及亞洲藏壽司則虧損，但全數均創同期新低。

不過，隨著疫情漸趨穩定、疫苗覆蓋率持續提升，餐飲內用防疫規範持續鬆綁，帶動消費信心逐步回升，配合振興五倍券10月初開始發送、雙十連假及百貨周年慶開跑，消費者壓抑已久的外出用餐需求爆發，使餐飲業今年10月業績表現普遍優於去年。

觀察10月自結營收，王品16.38億元，月增26.39％、年增13.24％，瓦城4.13億元，月增34.94％、年增1.31％，均創今年次高、改寫同期新高。亞洲藏壽司2.91億元，月增33.95％、年增23.23％，豆府2.06億元，月增達37.69％、年增達20.57％，更雙創歷史新高。

餐飲業者表示，國內確診數變化為2年來影響來店用餐客流的關鍵，隨著疫情趨緩及疫苗覆蓋率提升，來店用餐人數跟隨防疫措施鬆綁逐步回升，五倍券發放後進一步增添來客回溫動能，與去年第三季三倍券發放後帶動的消費榮景相當。

由於時序步入歲末的年終節慶及聚餐旺季，配合五倍券效益持續激勵，餐飲業者認為，雖然長達半年的三級警戒影響難以完全彌補，今年營運難逃衰退態勢，但只要疫情不再出現重大變化，第四季營運可望自谷底顯著反彈，有助營運衰退幅度顯著收斂。

不過，國際原物料飆漲帶動的食材成本上漲，以及基本工資明年再度調升帶動的人事成本增加，餐飲業者坦言勢必將壓抑獲利反彈動能。此外，中國大陸經濟成長及消費信心降溫、且近期疫情再度升溫，對在當地布局的業者營運產生較高不確定性，後續亦有待觀察。