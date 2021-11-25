北市余姓女子因服藥過量被強制就醫，返家要求同居男友找藥吃遭拒，不滿男友說「吃藥1次就報警1次」而大抓狂，持刀追砍男友，並在得知男友報警後情緒失控，持續追殺男友，不但砍斷男友左膝韌帶，並造成男友身上多處受傷，2人一度在住處僵持對峙，還好員警獲報趕往，男友幸免於難。台北地檢署25日依殺人未遂罪起訴余女。

起訴指出，余女原本與葉姓男友同居於北市中山區分租套房，本月5日上午，余不滿男友聯絡警員將她送至北投三軍總醫院精神科強制就醫，當天下午即堅持出院，不斷對男友抱怨強制就醫非常丟臉。

之後，余要男友為她找藥物服用遭拒，男友並告知見她服用藥物一次就報警一次，2人發生爭吵，余至廚房內取出1把長型刀，朝男友腹部刺去，幸好男友以棉被擋掉，但余女繼續追砍，刀刺男友右肩，男友轉身反抗，余又刺向男友數刀，男友趁隙奪刀並衝出門外走廊呼救，並欲搭乘電梯下樓，余女追出門外而按住電梯按鈕，承諾不會再攻擊男友。

2人即返回住處，余女發現男友偷偷打電話給友人報警，情緒失控，再進去厨房取出另把刀子，衝向男友砍殺，男友以房門及客廳拉門阻擋余攻擊，2人一度僵持，余之後砸破拉門玻璃，男友只好以玻璃碎片抗拒。

幸好警員獲報趕往，並在門外持續按門鈴並準備破門，余女見狀不斷朝男友攻擊，2人拉扯間，男友奪下刀子後，快步逃至門外，幸免於難。員警破門而入發現余女坐在屋內血泊中，逮捕余女，但男友受有左膝開放性傷害併骨肌腱部分断裂、骨骨折、左上背部、左上臂、左手及左小腿開放性傷害。

檢警調查時，余女否認追殺男友，指稱是男友餵她毒品，還企圖用棉被悶死她，為了自保才持刀揮砍，但檢察官依據報案、送醫紀錄後，不採信余女辯詞，今依家暴殺人未遂罪起訴。