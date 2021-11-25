高雄薛姓機車騎士前年8月闖紅燈遭員警攔停不理，事後被開1萬1800元罰單，薛男表示當時誤以為警察是保全才不停，怒提行政訴訟。高雄地院認為，事發當時警察剛換發新制服才4個月，民眾尚未適應，薛男也無刻意閃避行為，判1萬元拒檢罰單撤銷，但1800元闖紅燈罰單仍須繳納，可上訴。

2019年8月9日上午7點，薛男騎車經過前鎮區新生路、金福路口時，闖紅燈被路口指揮交通的員警揮紅旗、吹哨攔停，薛男不理直接加速騎乘離去，員警事後逕行舉發闖紅燈、拒絕停車受查逃逸，兩罰單共計11800元，記違規點數3點，吊扣駕駛執照6個月。

薛男辯稱，平常上班都開車，當天改騎機車，對該路段號誌不熟，騎乘時只注意前方，沒看到一旁有員警。聽到吹哨聲時，以為是保全在管制車輛進出，才置之不理。薛男強調，由於當時員警才換新制服4個月，他根本還沒適應，並非挑釁公權力。

交通局表示，事發當時薛男和員警之間並無阻擋，取締影片顯示闖紅燈行為明確，員警當下執法並無不妥。

法官認為，薛男遭員警攔停時並未有刻意繞過或其他閃避、迴轉等行為，當時正值上班時間，薛男以為是保全人員在管制車輛進出、不予理會，並非顯無可採，判拒檢逃逸罰單撤銷，但闖紅燈仍要罰，全案可上訴。