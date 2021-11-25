因應1218四大公投案，行政部門全面宣傳公投立場，國民黨立法院黨團日前質疑有行政不中立的疑慮；在野黨立委與民間團體也質疑，中油刊登廣告說明三接，違反行政中立。行政院長蘇貞昌今在行政院會中特別提到，行政院是公投反方，是當事人，有責任、有義務向民眾報告說明政策，這不但是合法，也是應當，部會首長有關公投說明應與政院立場一致。

行政院副院長沈榮津日前出席F16維修中心廠商聯誼會時，被舉發公開宣傳「四個不同意」，遭質疑疑似在公務時間，利用出席活動機會宣傳公投，挨轟行政不中立。另外，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、在野黨立委質疑，中油日前在媒體及加油站刊登廣告宣傳「三接不遷離、減煤減空汙」，已違反行政中立原則。

行政院發言人羅秉成回應，行政院本於一體，有關部會本於職責對外說明公投立場，三接議題跟能源轉型有重大關係，中油不是第三人，需要妥適說明政策，本於義務對外說明辯護立場，依據銓敘部先前解釋，表達立場不違反行政中立。

蘇貞昌也要行政院會中表示，公投跟選舉不同，行政院是反方，行政院所屬部會本於政策職責，對外說明也是應當。蘇揆特別交代所有政務官，對於公投的應對說明，應與政院立場一致。

蘇貞昌也提到，有些部會基於人員、場所特別考量，無須參與公投說明，譬如獨立機關中選會、執法機關、教育機關以及國防軍事退輔系統無需參與；他也不會要求教室、部隊、執法機關等場域宣講四個公投。