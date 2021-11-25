有「韓國版花花公子」之稱的雜誌《Miss Maxim》每年都會舉行選美大賽，今年則是由成人頻道主持人金恩智（音譯）勝出，兩天前她公開自己如願登上封面美照，可見她胸前綁著一條紅色蝴蝶結，被讚是最美的聖誕禮物，而她先前參賽的得獎照也曝光，全裸的她胸前和私密處僅用泡泡遮點，火辣性感又不失甜美。

韓國男性雜誌《Miss Maxim》每年都會舉行選美大賽，引來不少網紅、小模報名，比賽宗旨為選出最美、身材最姣好的女性，且在每回合的比賽中，主辦單位都會設下不同主題，要求參賽者用自己的創意照出最吸睛的照片，又因主題常見如情趣內衣、比基尼等，也被稱為「限制級選美大賽」。

金恩智分享參加總決賽的美照。（圖／翻攝自lovely_______ej IG）

據知該雜誌自2012年就開始舉行這項比賽，不限定參賽者年紀、職業，只要想當模特兒、想紅登上封面都可以參加。網紅兼成人頻道主持人金恩智平時常在節目上大聊禁忌話題，個性大方開朗，在IG擁有6萬多名粉絲，先前她宣布參賽，為此拍下SM誘惑、性感軍人、比基尼等主題照片，談到參賽原因，她表示雖然透過成人頻道節目擁有不少粉絲，還是希望能參與比賽打開知名度，散發不同角度的魅力挑戰自己。

金恩智最後參加總決賽時，以泡泡浴的主題美照投稿參加徵選，照片中可見她在浴室中全裸露出燦爛笑容，鼻頭、雙峰、和重要私密處都沾上泡沫，引人遐想又不顯得低俗，最後以8575票奪下冠軍，事後她也獲雜誌邀請拍攝聖誕節寫真，可見她上半身紅色蝴蝶結上身，手上拿著燈飾，躺在純白的床上，下半身則只穿一件高衩小褲，引來不少粉絲追捧喊讚。