德國新執政聯盟於公布聯合執政協議，首度明文支持台灣國際參與及關注台海穩定和平，外交部表達誠摯歡迎與感謝，並期待與德國新政府提升友好合作，深化各領域的互惠互利關係，維護台海現狀及國際和平與繁榮。

外交部發言人歐江安表示，德國於9月26日國會大選後，社民黨、綠黨及自民黨進行組閣磋商及談判，歷經近兩個月的政策協調，於11月24日公布聯合執政協議，協議文件經簽署後將為德國新政府未來4年的執政方針。

歐江安指出，其中協議第七章「德國對歐洲及世界的責任」明文指出，支持台灣參與國際組織，以及唯有在和平及兩岸同意的情形下才能改變台海現況。這是德國聯合政府的協議文件，首度明文提到台灣，並且明確支持台灣參與國際組織及維繫台海和平穩定的重要性。

歐江安說，台灣與德國雙邊關係不斷穩健深化，4年多來台德已簽署12項不同領域的合作交流協議，本年7月15日完成「台德航空服務協議」簽署生效，並將開啟直航慕尼黑航線，強化雙邊互動及交流。

駐德代表謝志偉則在臉書發文表示，德國新政府聯合執政恊議終於定案寫進「台灣」（TAIWAN），顯示新政府對台海和平之關注，以及對台灣參與國際的支持。尤其「Taiwan」前面還附了一個形容詞「demokratisch」（民主），這恰恰點出了，台灣與中國之間問題的關鍵不是「統獨之爭」，而是「自由民主與專制獨裁之爭」！