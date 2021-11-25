磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)將減資34.85%，以彌補虧損，減資作業時程公布，預計舊股將在12月2日(下周四)起暫停買賣，減資換發新股於12月13日起開始櫃檯買賣。

立凱-KY目前實收資本額為9.21億元，本次預計減資3.21億元，減資比率34.85%，即每仟股減除約348.5股。

因應減資作業，立凱-KY股票於110年12月6日至110年12月10日停止股東名簿記載變更；110年12月2日至110年12月10日暫停股票櫃檯買賣；新股票換發基準日為110年12月10日。新股票110年12月13日開始櫃檯買賣。

立凱-KY減資後，將把多年來所負擔五龍電動車公司債的評價損失一次性減除，並有助引入策略投資人。公司並擬由美國或澳洲子公司擇一在海外證券市場以SPAC方式掛牌上市。

立凱-KY先前已將五龍電動車可轉債評價損失全數提列後，決議進一步減資，將改善財務結構並彌補累積虧損；可望對母公司與海外子公司募資進度與配合客戶於海外設廠，創造有利的募集資金條件。

立凱-KY第二季已將五龍電動車可轉債評價損失全數提列，大幅解除財務包袱。第三季虧損明顯下降，單季稅後淨損1297萬元，每股稅後淨損0.14元。今年前三季淨損4.46億元，每股淨損4.85元。

立凱-KY10月合併營收為3345萬元，較去年同期成長20%；較上月成長36%；營收穩步增溫。

全球節能減碳趨勢成形，加上國際減碳政策的推波助瀾，促進電動車的崛起發展及儲能用電環境的成長，未來電動車產業將是鋰電池最大的應用市場，儲能領域將成為鋰電池的第二大應用市場，由於電動車及儲能系統需求增長，鋰電池產業前景看好。