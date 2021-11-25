台灣《特管辦法》開放，人類的細胞治療應用蓬勃，許多飼主相當期待細胞治療同樣能應用在伴侶動物身上，如退化性關節炎、角膜損傷等。為此，訊聯生技（1784）將與國立屏東科技大學攜手合作，展開先導性動物試驗（寵物醫療）， 將訊聯深耕人類的細胞治療再生醫學專業，正式投入動物細胞治療中。預計12月9日召開記者會，現場分享案例。

訊聯表示，全球不婚、高齡人士攀高，許多人身邊都有毛小孩相伴， COVID-19 疫情更掀起新一波寵物領養潮。瞄準後疫情健康商，訊聯除持續推展醫療院所結盟合作，更進一步擴大耕耘寵物細胞治療。

據內政部與農委會預估，2021年全台犬貓首度超過15歲以下孩童數，達295萬隻，且現今毛小孩與人類飼主同樣有高齡化的趨勢，寵物健康照護商機大，台灣寵物市場的年產值樂觀估計超過500億元，全球動物健康 市場更上看兩兆元。

國際上，美國獸醫協會曾發表聲明，鼓勵幹細胞治療的研究；歐洲則是批准馬匹關節疾病的幹細胞獸藥上市。