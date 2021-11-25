高市警鳳山分局偵查隊北上台中西屯區破獲呂姓男子經營的「京星娛樂」博弈網站機房，該博弈網站經營短短1個月下注賭資就超過1000萬元，警方查扣機房內的電腦、數據機等證物，竟還發現博弈教戰手冊，警方詢後依賭博罪嫌將呂男及另外4名女職員移送台中地檢署偵辦。

鳳山分局偵查隊日前接獲情資指稱，有犯嫌在台中架設博弈網站進行簽賭，警方立即調閱相關資料並執行跟監、蒐證，確認該機房位置後，向檢方聲請搜索票，並於24日北上台中西屯區查緝，當場破獲呂男經營的賭博機房，並查扣大批電腦等證物。

根據警方調查，呂男架設的「京星娛樂」博弈網站，下注內容包含運動彩卷、百家樂真實視訊、彩票等，且是採24小時不間斷方式營運該博弈網站，該博弈機房是由呂男承租，不法集團分工細膩，除了呂男為架設網站的主嫌外，公司內部還有另外4名女員工，分別擔任行政、採購、行銷設計等職位。

為了規避警方查緝，該博弈集團將直接簽賭方式改為由賭客於超商代碼繳費，儲值後再以線上投注方式下注，若賭客欲兌換現金，則由公司財務部門以匯款方式匯款至賭客指定帳戶。該博弈網站於今年10月開始經營，才短短1個多月，賭客的下注賭資已超過1000萬元，且呂男還訂下博弈教戰手冊及排班表，確保底下員工能迅速應對賭客需求及獲益最大化。

警方破獲該博弈機房後，全案共起出下注用的電腦5台、傳真機、電話機、數據機、SIM卡及教戰守冊等證物，警方詢後將呂男及4名女職員依賭博罪移送台中地檢署偵辦。