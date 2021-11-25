2021年9-10月統一發票中獎號碼。

今年9-10月統一發票中獎號碼今(25日)開出，千萬特別獎號為「14872301」，特獎為「37250799」，以上8位數號碼全部相同者，分別可獲得獎金1000萬和200萬元。

頭獎號碼3組分別為71086085、53645821、46626911，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。

六獎有1組，末3碼為916，可得獎金200元。領獎期間自110年12月6日起至111年3月5日止。

至於7-8月期1000萬元特別獎，中獎號碼「52604932」，中獎張數13張，還有5張未兌領；200萬特獎，中獎號碼「20102509」，中獎張數15張，有7張未兌領。財政部提醒，7-8月期中獎統一發票兌領期限到2022年的1月5日止，幸運中獎的民眾把握時間兌領，不要和幸運之神擦肩而過。

財政部表示，9-10月期統一發票，仍將增開10萬組800元雲端發票專屬獎，加上既有的30組100萬獎、1萬6000組2000元獎及100萬組500元獎項，整體雲端發票專屬獎項合計將達111萬6030組，鼓勵民眾消費時多索取雲端發票。