當一個「沙發馬鈴薯」是許多人回到家裡的習慣之一，但當得不夠專業恐怕導致身體傷害！職能治療師警告，坐沙發「越舒服的姿勢多半對身體越不好」，輕則腰痠背痛、脊椎側彎，重則椎間盤突出，不可不慎。

「沙發馬鈴薯」（Couch Potato）一詞源自美國，意思是整天窩在沙發上的人，這類人常邊看電視邊吃東西，久而久之身材走樣像個馬鈴薯；也有一說是邊吃洋芋片（馬鈴薯製成），故有此稱呼。

職能治療師黃彥鈞在《醫師好辣》節目中指出，4種坐姿非常容易影響身體，包括「靠著沙發兩側扶手」、「半躺半坐」，前者會傷害兩側筋膜，後者會造成腰椎、臀部用力不均，久了恐導致關節發炎。

還有「座椅太深」，腰椎與椅背無法貼合，中間會出現一大空隙，腰椎長期懸空，會引發椎間盤突出。至於「沙發太軟」，代表臀部要承受身體重量的壓力，也易罹臀部肌腱炎、腰部筋膜炎等。

「能躺著就不要坐著」，黃彥鈞強調，這觀念其實是對的，累了就去躺不要亂坐沙發；坐也不打緊，勿久坐。同一個姿勢最好別維持太久，每隔半小時起來活動一下，走動走動或伸伸懶腰，都對身體有幫助。