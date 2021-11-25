台中65歲洪姓婦人幾年前退休在家照顧小孫子，每天最開心就是推著嬰兒車到公園散步，但日前她發現右側髖部異常疼痛，走路時更是痛到幾乎無法跨出步伐，就醫檢查為股骨頭缺血性壞死，所幸經接受人工髖關節置換術治療後，疼痛狀況大幅改善，能重享天倫之樂。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師蔡孟學指出，股骨頭壞死的情況多發生在30至50歲青壯年，其原因可分為脫臼或骨折導致的創傷性情況，或酗酒、使用類固醇等非創傷性原因，此外，其中有10至15％患者為無創傷或相關疾病的原發性患者，洪婦即屬此類。

蔡孟學表示，股骨頭缺血性壞死的治療方式包括使用藥物、體外震波或高壓氧等非侵入性治療，若效果不佳，則會進一步採取核心減壓手術或人工髖關節置換等侵入性治療方式。臨床上因此類患者的發病年紀較退化性髖關節炎年輕，通常建議早期患者透過核心減壓手術治療。

若是患者曾接受過非侵入療法或核心減壓治療卻效果不佳，則建議選擇人工髖關節置換術改善疼痛。蔡孟學說，過去人工髖關節的材料多為金屬球頭搭配金屬墊片，一度很盛行，但目前研究顯示經過磨損的金屬顆粒可能引發患者過敏、發炎，甚至可能造成局部壞死，現在已不建議使用此類材料。

蔡孟學強調，根據研究指出，手術是治療股骨頭缺血性壞死的主流方式，當診斷出患者有此情況時，臨床會依照分期、壞死部位、大小及是否為酒精或類固醇引發等情況判別，通常第三、四期患者會施以人工髖關節置換。