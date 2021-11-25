板橋火車站及萬坪公園正對面1處屋齡33年社區大樓，因外牆磁磚不斷掉落，為避免砸傷路人，向新北市政府申請都更整建維護外牆拉皮經費補助940萬日前完工，老屋不僅更安全，更添古典風。

新北市都更處表示，都更不是只有重建，透過整建維護也可以改善公共安全、提升市容及環境，本案社區住戶均為多年老鄰居，社區大樓因氣候熱脹冷縮與地震等因素造成外牆磁磚掉落，住戶們一開始擔心房子老舊了且磁磚掉落會砸傷用路人，曾一度考慮要重建，但擔心可能面臨後續搬遷問題，向市府諮詢後，決定採用整建維護外牆修繕。

都更處表示，住戶將舊有掉落疑慮的磁磚更換，立面以古典優雅風格設計搭配格柵，不僅讓建築物外觀有不同變化，也讓外露冷氣有統一遮擋形式，且透過建築師的設計巧思杜絕野鴿駐留所造成環境污染，經結構技師專業評估後，自行裝設制震設施加強建築物耐震能力，完工後使居住空間不僅更美也更安全。

都更處長張壽文表示，新北市老舊房屋常有磁磚剝落、外牆老化漏水等問題，本次申請社區位於板橋區文化路上補助940萬元，屬於市府推動都更三箭的示範街道環境改善範圍，透過民間自主整合、市府補助都市更新整建維護立面修繕工程經費，加強建築物使用機能、延長建築物使用年限。

都更處表示，只要符合都市計畫範圍內15年以上合法建築物，且完成社區意願整合，即可向市府申請都市更新整建維護工程經費補助，最高可補助工程經費50％，上限1千萬，而都市更新整建維護項目包含立面修繕、結構補強及增設電梯。