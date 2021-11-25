壽險業的台股投資王─富邦人壽第三季減持股票、實現獲利？據富壽財報顯示，其股票投資部位較第二季減少逾840億元，扣除美股及台股第三季有回檔1.9~4.6％的因素，富壽應有趁波段實現股票獲利，且9月底富壽帳上現金部位大增逾千億元，其股票投資策略將成25日下午法說會關注焦點。

據富邦金上季法說會揭露數字顯示，富邦人壽6月底國內股票部位有6301億元，占其可運用資金13.7％，在前六大壽險中是台股投資金額及占比第一大，富壽的國外股票部位約新台幣2231億元，則低於國泰人壽及南山人壽的部位。

但若看六大壽險的財報揭露，第三季僅富邦人壽現金部位大幅增加，其他如國泰、南山、新光、中國及台灣等，現金部位都比6月底減少，有公司是加碼國外債券，亦有加碼台股，而富邦人壽保留較多現金部位，除了可能是現金股利來不及去化，亦可能是實現資本利得後，在等待新的投資機會。

富邦金控25日下午將舉行線上法說會，前10月稅後獲利1358億元、每股稅後獲利（EPS）11.81元，是金控前10月獲利金額、EPS等獲利王，富邦金2022年現金股利政策亦令人期待，2020年EPS為8.54元的富邦金在2021年發出3元現金股利及1元的股票股利，以此配發率來看，2022年富邦金股利發放可能再創新高。

且2020年稅後獲利606億元的富邦人壽，2021年有上繳現金股利74.4億元給金控母公司，今年富壽實現股債利得優於去年，且股票資本利得多於債券，前10月稅後獲利已達983億元，2022年亦可能再獲准上繳現金給富邦金，支撐金控發放現金股利。