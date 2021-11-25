中共開國少將谷景生的妻子范承秀，23日下午5時17分在北京逝世，享年九十九歲。谷景生夫婦育有五女，最小的谷開來是前重慶市委書記薄熙來的妻子。谷開來早年因謀殺案被判刑死緩，薄熙來則因受賄等罪判終身監禁。目前在囚的二人會否獲准奔喪備受關注。

范承秀於1922年出生，據稱是宋朝思想家范仲淹的後代。她14歲參加革命，曾當八路軍、游擊隊長，進入馬列學院學習4年。她是抗戰時期太行山區著名的才女、婦救會幹部。

1957年反右運動時，范承秀在北京市委黨校為一些青年知識分子說話，被打成右派。當時谷景生正在國防部五院擔任政委和黨委書記，負責航天科技，范怕連累他，提出要離婚，谷景生斷然拒絕。

前中共政治局委員薄熙來案於2013年審結，曾傳出范承秀於2012年親筆致函時任中央組織部部長李源潮及國家主席胡錦濤，求見薄熙來。她在信中表示：「我已是九十多歲的老人，是和他（薄熙來）生活在一起，我非常想念他，雙規依法人身還是自由的。」另范承秀也曾致信薄熙來，稱時刻掛念他們。