第二屆台北市職場性別平等認證合格單位出爐，共有5家公司獲獎，其中有公司提供優於法令的措施，包含16周產假、3周全薪陪產假、3日全薪陪產檢假，且適用同性伴侶，還有公司提供育兒津貼第一胎10萬、第二胎起15萬，生雙胞胎領30萬，北市勞動局長陳信瑜表示，今年女性培力比例開始往上提升，鼓勵企業女性培力。

今年有聯合利華股份有限公司、行動基因生技股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台北花卉產銷股份有限公司、中租迪和股份有限公司通過認證。

陳信瑜表示，今年從五月到七月報名，受理期間恰逢疫情嚴峻時期，最後有19家企業報名，雖比去年的30家少，但還是在高規格情況下遴選出5家企業，其中金融業、科技業報名比較高，入圍機率也高。

陳信瑜說，聯合利華公司女性經理人高達6成以上，是今年的很亮眼的狀況，還有16周產假、3周全薪陪產假、3日全薪陪產檢假，且適用同性伴侶；第一銀行從第一胎10萬、第二胎起15萬，生雙胞胎領30萬鼓勵生育措施。

陳信瑜指出，所有得獎企業都優於法令很多，評審委員沒有任何放水，不僅總分要80分以上，單項分數也需要拿到50％標準，每家企業都有不錯的亮點。

陳信瑜指出，女性培力今年的比例開始往上提升，台灣在女性培力都有一定標準，鼓勵女性培力優先，對於生育獎勵、托育兒措施也是重點，多元性別友善的項目也是加分項目，三項都是重要指標。

對於未來是否提供更多誘因？陳信瑜指出，勞動局正在思考提供獎金制度鼓勵，相信這是對企業進步的指標，而且對企業形象是正面的鼓勵作用。