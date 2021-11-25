↑ 米拉貝兒是《魔法滿屋》裡最平凡無奇的人物。（迪士尼提供）

↑ 林曼努爾米蘭曾以《海洋奇緣》主題曲獲得奧斯卡，如今再為《魔法滿屋》創作更多曲子。（迪士尼提供）

迪士尼動畫《魔法滿屋》非凡篇搶先看 11月26日 (五) 中英文版大銀幕獻映

迪士尼的第60部動畫電影 《魔法滿屋》將故事般到魔幻寫實主義的故鄉哥倫比亞，在深具時代意義的作品中，更祭出最具魔幻魅力的「迪士尼秘密武器」，也就是以舞台劇《漢密爾頓》橫掃11項東尼獎、普立茲獎、葛萊美獎的好萊塢音樂當紅炸子雞林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda），他為《魔法滿屋》創作了8首曲子，並用百老匯的戲劇機制重新定義了迪士尼動畫音樂。

米蘭達早在《海洋奇緣》時就與迪士尼合作過，由他創作的主題曲〈海洋之心（How Far I’ll Go）〉獲得了金球獎和奧斯卡的最佳原創歌曲獎。米蘭達的作品原本就深受《小美人魚》、《阿拉丁》和《美女與野獸》的影響，身為波多黎各後裔的他，在與迪士尼合作了《海洋奇緣》後，就對動畫師能賦予音樂美妙的影像相當激賞，並期望能有更進一步的合作，「我記得當時我對湯姆麥可道高（迪士尼音樂總監）說，如果下次你們製作拉丁主題曲的動畫音樂片，我就是你們的人」。

《動物方城市》兩位導演拜倫霍華德和傑瑞布希花了5年的時間籌備製作《魔法滿屋》，他們帶著動畫師、米蘭達和米蘭達的父親前往哥倫比亞，霍華德說：「為什麼我們要帶米蘭達的父親一起去？理由很簡單，這是一部有關於家庭的電影，我們想要親眼目睹他的家庭動態和關係！」

導演表示，他們看著這位作曲家足跡幾乎踏遍哥倫比亞，「他就像一塊海綿，將當地所有的音樂風格完全吸收，從鼓、打擊樂再到吉他，真是太神奇了，他接受一切並帶回家創作出雷鬼、情歌甚至是民歌，每一首都是令人驚嘆的音符。」而米蘭達坦承，「為這部電影製作音樂，完全跳脫了我的舒適圈，畢竟採用了大量的西班牙歌詞」。

《魔法滿屋》女主角米拉貝兒的家設置在南美洲的哥倫比亞，傑瑞布希說：「我們花了很多時間考慮時空背景，所有的方向最後都指向哥倫比亞，因為它是拉丁美洲的十字路口，擁有不同的文化、舞蹈和音樂，還有富有歷史的建築。」為了呈現哥倫比亞的美麗，迪士尼除了深入當地考察，還請了文化、人類學、服裝設計、植物學、音樂及建築各類專家，從烤玉米的方式，到日常生活的最小細節，都忠實展現在銀幕前。

如同迪士尼和米蘭達在哥國擁抱了拉丁文化和魔幻現實主義，《魔法滿屋》女主角米拉貝兒也投入了背離傳統的英雄之旅，她和家族住在山區的魔法房子裡，每個人都有神奇的力量─治癒、控制自然及變形，除了平凡無奇的米拉貝兒，雖然她不會魔法，在家族裡也像個局外人，但她的堅韌最後卻幫助了家族擺脫了魔法的黑暗威脅。《魔法滿屋》將於26日全台上映。